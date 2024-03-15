По словам Юсова, каждый взрыв на российских нефтяных объектах усложняет логистику врага и способствует оборонительным усилиям Украины. Представитель украинской разведки не подтвердил причастность украинских спецслужб к атакам, но отметил, что такие удары имеют влияние на ход войны.

Смотрите также "Украина хочет разрушить всю инфраструктуру": в ГУР отреагировали на заявление России о войне с ними

Топливные склады России под ударом

Андрей Юсов акцентировал на значении взрывов на российских нефтебазах. Он отметил, что каждый такой инцидент снижает темпы поставок топлива в оккупационные войска, что непосредственно влияет на их боеспособность.

Каждый взрыв на нефтебазах России серьезно влияет на логистику оккупантов, сбивая темпы поставок топлива. Это дает нашим защитникам дополнительное время и возможности для обороны, а также помогает уберечь жизни гражданских,

– заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что такие события как взрывы на нефтебазах, важны для сдерживания вражеской агрессии. Они не только затрудняют поставки топлива, но и заставляют оккупантов пересматривать свои планы, что становится дополнительным преимуществом для Украины.

Юсов также отметил, что происходят инциденты не только на хранилищах, но и на производственных мощностях, что имеет долговременное влияние на военную машину России. Он отметил, что "танки без топлива не едут", и это является ключевым аспектом в сдерживании врага.

Обратите внимание! Как говорит представитель ГУР, последние события свидетельствуют об эффективности ударов и их влияние на логистику оккупантов. И можно ожидать, что такая динамика продолжится.

Контекст