По словам Юсова, каждый взрыв на российских нефтяных объектах усложняет логистику врага и способствует оборонительным усилиям Украины. Представитель украинской разведки не подтвердил причастность украинских спецслужб к атакам, но отметил, что такие удары имеют влияние на ход войны.
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Топливные склады России под ударом
Андрей Юсов акцентировал на значении взрывов на российских нефтебазах. Он отметил, что каждый такой инцидент снижает темпы поставок топлива в оккупационные войска, что непосредственно влияет на их боеспособность.
Каждый взрыв на нефтебазах России серьезно влияет на логистику оккупантов, сбивая темпы поставок топлива. Это дает нашим защитникам дополнительное время и возможности для обороны, а также помогает уберечь жизни гражданских,
– заявил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что такие события как взрывы на нефтебазах, важны для сдерживания вражеской агрессии. Они не только затрудняют поставки топлива, но и заставляют оккупантов пересматривать свои планы, что становится дополнительным преимуществом для Украины.
Юсов также отметил, что происходят инциденты не только на хранилищах, но и на производственных мощностях, что имеет долговременное влияние на военную машину России. Он отметил, что "танки без топлива не едут", и это является ключевым аспектом в сдерживании врага.
Контекст
- В ночь на 15 марта произошла атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. Разведка Украины сообщила об успешном поражении цели, имеющей стратегическое значение, поскольку завод использовался для обеспечения российских войск в Украине.
- Двумя днями ранее, ночью на 13 марта, удары дронов СБУ и ГУР поразили четыре нефтеперерабатывающих завода в разных регионах России. Эти действия, очевидно, свидетельствуют о росте эффективности украинской разведки и ее способности влиять на логистику врага.
- Андрей Юсов из ГУР Минобороны Украины уже комментировал серию взрывов на российских нефтеперерабатывающих предприятиях. Он отмечал, что такие события усложняют вражескую логистику и создают дополнительные возможности для украинских защитников.
- Во время интервью ведущая обратила внимание на активную работу ГУР и СБУ по российским НПЗ, спрашивая о влиянии на нефтеперерабатывающую отрасль врага. Юсов не подтвердил, но и не опроверг причастность украинских служб, отметив важность поставки, то есть логистики, во время войны.
- Представитель ГУР также упомянул о запрете экспорта переработанных нефтепродуктов из России, что является следствием подобных инцидентов. Он подчеркнул, что без нефтепродуктов невозможно обеспечить работу военной техники.