Источники 24 Канала в Силах обороны Украины подтвердили атаку. Ранее в телеграмм-каналах оккупантов уже писали, что целью беспилотников мог быть НПЗ.
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Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод россиян
Источники 24 Канала подтвердили, что за операцией на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области стоит Главное управление разведки Минобороны.
По их данным, дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение российскому заводу. Ведь оккупанты использовали объект, чтобы обеспечивать российскую армию.
В сети показали вероятное видео атаки: смотрите кадры
В российских телеграм-каналах написали, что в завод попали 3 беспилотника. Они атаковали нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода. Там вспыхнул пожар.
Губернатор Калужской области традиционно заявил о якобы "работе ПВО".
Коротко об атаке по российскому заводу
- Россию в ночь на 15 марта снова атаковали беспилотники. На этот раз тревожно россиянам было в Белгородской, Калужской и Воронежской областях. Кстати, тревога в последней длилась аж 8,5 часа.
- Российское минобороны отчиталось о якобы 5 сбитых дронов на Белгородщине и в Калужской области.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, мол, все 4 дрона их ПВО "сбила" в Дзержинском районе. У россиян традиционно "нет" пострадавших и разрушений.