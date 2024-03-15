Источники 24 Канала в Силах обороны Украины подтвердили атаку. Ранее в телеграмм-каналах оккупантов уже писали, что целью беспилотников мог быть НПЗ.

Смотрите также Тысячи россиян выехали из Белгорода и Курска по гуманитарным коридорам: в РДК озвучили статистику

Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод россиян

Источники 24 Канала подтвердили, что за операцией на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области стоит Главное управление разведки Минобороны.

По их данным, дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение российскому заводу. Ведь оккупанты использовали объект, чтобы обеспечивать российскую армию.

В сети показали вероятное видео атаки: смотрите кадры

В российских телеграм-каналах написали, что в завод попали 3 беспилотника. Они атаковали нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода. Там вспыхнул пожар.

Губернатор Калужской области традиционно заявил о якобы "работе ПВО".

Коротко об атаке по российскому заводу