Джерела 24 Каналу в Силах оборони України підтвердили атаку. Раніше у телеграм-каналах окупантів вже писали, що ціллю безпілотників міг бути НПЗ.
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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод росіян
Джерела 24 Каналу підтвердили, що за операцією на нафтопереробному заводі в Калузькій області стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
За їхніми даними, дрони досягли поставленої мети та завдали ураження російському заводу. Адже окупанти використовували об'єкт, щоб забезпечувати російську армію.
У мережі показали ймовірне відео атаки: дивіться кадри
У російських телеграм-каналах написали, що в завод влучили 3 безпілотники. Вони атакували нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу. Там спалахнула пожежа.
Губернатор Калузької області традиційно заявив про нібито "роботу ППО".
Коротко про атаку по російському заводу
- Росію вночі проти 15 березня знову атакували безпілотники. Цього разу тривожно росіянам було в Бєлгородській, Калузькій та Воронезькій областях. До речі, тривога в останній тривала аж 8,5 годин.
- Російське міноборони відзвітувало про нібито 5 збитих дронів на Бєлгородщині та в Калузькій області.
- Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, мовляв, всі 4 дрони їхня ППО "збила" у Дзержинському районі. У росіян традиційно "немає" постраждалих та руйнувань.