Джерела 24 Каналу в Силах оборони України підтвердили атаку. Раніше у телеграм-каналах окупантів вже писали, що ціллю безпілотників міг бути НПЗ.

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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод росіян

Джерела 24 Каналу підтвердили, що за операцією на нафтопереробному заводі в Калузькій області стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

За їхніми даними, дрони досягли поставленої мети та завдали ураження російському заводу. Адже окупанти використовували об'єкт, щоб забезпечувати російську армію.

У мережі показали ймовірне відео атаки: дивіться кадри

У російських телеграм-каналах написали, що в завод влучили 3 безпілотники. Вони атакували нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу. Там спалахнула пожежа.

Губернатор Калузької області традиційно заявив про нібито "роботу ППО".

Коротко про атаку по російському заводу