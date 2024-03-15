За словами Юсова, кожен вибух на російських нафтових об'єктах ускладнює логістику ворога та сприяє оборонним зусиллям України. Речник української розвідки не підтвердив причетність українських спецслужб до атак, але наголосив на тому, що такі удари мають вплив на хід війни.

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Паливні склади Росії під ударом

Андрій Юсов акцентував на значенні вибухів на російських нафтобазах. Він зазначив, що кожен такий інцидент знижує темпи постачання палива до окупаційних військ, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність.

Кожен вибух на нафтобазах Росії серйозно впливає на логістику окупантів, збиваючи темпи постачання палива. Це дає нашим захисникам додатковий час та можливості для оборони, а також допомагає вберегти життя цивільних,

– заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що такі події як вибухи на нафтобазах, є важливими для стримування ворожої агресії. Вони не лише ускладнюють постачання палива, але й змушують окупантів переглядати свої плани, що стає додатковою перевагою для України.

Юсов також зазначив, що відбуваються інциденти не лише на сховищах, а й на виробничих потужностях, що має довготривалий вплив на військову машину Росії. Він наголосив, що "танки без палива не їдуть", і це є ключовим аспектом у стримуванні ворога.

Зверніть увагу! Як каже речник ГУР, останні події свідчать про ефективність ударів та їхній вплив на логістику окупантів. І можна очікувати, що така динаміка продовжиться.

Контекст