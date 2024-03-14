Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу сказав, що заява про е, що Росія воює з ГУР – дуже смішна і дивна. За його словами, Росія веде не лише кібервійну, а й геноцидну війну.

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Росію воює зі здоровим глуздом

Він зазначив, що Росія воює не тільки проти Головного управління розвідки, а проти держави України. Звичайно, завдання Сил оборони України захищати від російської агресії.

Воює Росія не тільки проти України, а й проти цивілізованого світу та зі здоровим глуздом,

– заявив Юсов.

Крім того, жодних цифрових інструментів, які забезпечують чесні вибори у путінській Росії просто не існує. Представник ГУР таож зауважив, що з іншого боку це визнання ефективної роботи кіберфахівців та всіх, хто їм допомагає у ГУР та у Міноборони України.

Він наголосив, що захист України буде продовжуватись.

Заява Росії

Глава "Ростелекому" Михайло Осєєвський завив, що Росія веде кібервійну з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Він також наголосив, що одна із особливостей виборів, які мають пройти у Росії 17 березня у непростій обстановці.

Я назву речі своїми іменами - ми перебуваємо в стані війни з Головним управлінням розвідки України, яке вже протягом цілого ряду часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів,

– сказав він.

Це один із тих небагатьох випадків, коли Росія визнала свою участь у війні.

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