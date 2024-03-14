Зокрема, цю операцію вдало виконали кіберфахівці ГУР. Про це 24 Каналу повідомили джерела в українських спецслужбах.
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У Бєлгородській області проблеми зі зв'язком
Російські пропагандисти повідомляли, що о 2:06 за місцевим часом 14 березня знову було зламування каналів зв'язку регіонального уряду у Бєлгородській області.
Окупанти звинувачують регіональних представників Мінцифри у тому, що вони не володіють банальними комп'ютерними навичками й кажуть "запитати допомоги у Ростелекому і Мінцифри федерального, для забезпечення безпеки урядового зв'язку".
Виходить, що 3 день Мінцифри не може виконати своїх зобов'язань щодо безпеки та захисту каналів зв'язку уряду. Дивно, що міністр ще не у відставці,
– бідкаються росіяни.
Крім того, вони повідомляють, що було здійснено розсилання емайлів від імені адміністрації губернатора Бєлгородської області. Це також спантеличило самих громадян Бєлгородської області.
Зрештою джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що цього зламу каналів регіонального зв'язку причетні Кіберфахівці ГУР. Тепер окупанти мають проблеми зі зв'язкою і комунікацією з владою Бєлгородської області.
Раніше кіберфахівці ГУР атакували державні сайти Росії
- Під час нещодавнього кіберінциденту хакери, пов'язані з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, атакували кілька відомих російських урядових вебсайтів. Зокрема "Стандартінформ", "Станкопром" і "ГУ "ВО Міністерства фінансів Росії".
- Під час нещодавньої кібератаки було знищено 60 терабайтів даних і зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів. Все це містило важливу інформацію для громадян країни-агресорки.
- До цього кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели спецоперацію проти агресора. Результатом операції стало отримання доступу до серверів Міністерства оборони Росії після DDoS-атаки.
- Зокрема, мовиться про накази, звіти, розпорядження, доповіді, а також інші документи, які циркулювали між 2 000 структурних одиниць міністерства держави-агресорки. Після того, як Кіберфахівці ГУР атакували російський сайт Міністерства оборони, туди ще кілька днів не могли зайти російські громадяни, щоб отримати необхідну інформацію.