В частности, эту операцию удачно выполнили киберспециалисты ГУР. Об этом 24 Каналу сообщили источники в украинских спецслужбах.

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В Белгородской области проблемы со связью

Российские пропагандисты сообщали, что в 2:06 по местному времени 14 марта снова был взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.

Оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не владеют банальными компьютерными навыками и говорят "спросить помощи у Ростелекома и Минцифры федерального, для обеспечения безопасности правительственной связи".

Получается, что 3 день минцифры не может выполнить своих обязательств по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке,

– жалуются россияне.

Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка емайлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.

В конце концов источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что к этому взлому каналов региональной связи причастны киберспециалисты ГУР. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области.

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