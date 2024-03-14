В частности, эту операцию удачно выполнили киберспециалисты ГУР. Об этом 24 Каналу сообщили источники в украинских спецслужбах.
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В Белгородской области проблемы со связью
Российские пропагандисты сообщали, что в 2:06 по местному времени 14 марта снова был взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.
Оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не владеют банальными компьютерными навыками и говорят "спросить помощи у Ростелекома и Минцифры федерального, для обеспечения безопасности правительственной связи".
Получается, что 3 день минцифры не может выполнить своих обязательств по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке,
– жалуются россияне.
Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка емайлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.
В конце концов источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что к этому взлому каналов региональной связи причастны киберспециалисты ГУР. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области.
Ранее киберспециалисты ГУР атаковали государственные сайты России
- Во время недавнего киберинцидента хакеры, связанные с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, атаковали несколько известных российских правительственных веб-сайтов. В частности "Стандартинформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Министерства финансов России".
- Во время недавней кибератаки было уничтожено 60 терабайт данных и зашифровано сотни доменных компьютеров пользователей. Все это содержало важную информацию для граждан страны-агрессора.
- До этого киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели спецоперацию против агрессора. Результатом операции стало получение доступа к серверам Министерства обороны России после DDoS-атаки.
- В частности, говорится о приказах, отчеты, распоряжения, доклады, а также другие документы, которые циркулировали между 2 000 структурных единиц министерства государства-агрессора. После того как Киберспециалисты ГУР атаковали российский сайт Министерства обороны, туда еще несколько дней не могли зайти российские граждане, чтобы получить необходимую информацию.