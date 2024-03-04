Полученная в результате атаки информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев. Об этом информирует 24 Канал.
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Что известно об атаке на вражеское минобороны
Вследствие успешной DDoS-атаки наша спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало минобороны России. Кроме того, массивом секретной служебной документации вражеского министерства войны.
Киберспециалисты взломали российские минобороны / Фото ГУР
Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах, а также других документах, которые циркулировали между 2000 структурных единиц силового ведомства государства-агрессора.
Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО России, а еще заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ",
– отметили в ГУР.
В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказалась служебная документация заместителя министра обороны России Иванова Тимура Вадимовича. Кстати, заметили в ГУР, этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной.
Работа в киберпространстве России, направлена на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Дальше – будет!
– подчеркнули в Главном управлении разведки.
Киберспециалисты Blackjack атаковали агрессора
- Заметим, что в январе Blackjack атаковали российское государственное предприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны России.
- Киберволонтеры проникли в базу данных и получили 1,2 терабайта ценных данных. В частности, техническую документацию на более 500 объектов минобороны России.
- "Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины", – сообщили в ГУР.
- Добавили, что в рамках кибероперации все указанные данные были удалены с серверов предприятия России. Это на время парализует строительство новых объектов российских террористов.