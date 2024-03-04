Одержана внаслідок атаки інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Про це інформує 24 Канал.
До речі Українські хакери зламали російську програму для управління дронами: в ГУР назвали наслідки
Що відомо про атаку на вороже міноборони
Внаслідок успішної DDoS-атаки наша спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони Росії. Окрім того, масивом секретної службової документації ворожого міністерства війни.
Кіберфахівці зламали російські міноборони / Фото ГУР
Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді, а також інші документи, які циркулювали між 2000 структурних одиниць силового відомства держави-агресора.
Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО Росії, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ",
– зазначили в ГУР.
Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилася службова документація заступника міністра оборони Росії Іванова Тімура Вадімовіча. До речі, зауважили в ГУР, цей заступник Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.
Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі – буде!
– підкреслили в Головному управлінні розвідки.
Кіберфахівці Blackjack атакували агресора
- Зауважимо, що в січні Blackjack атакували російське державне підприємство, що виконує всі будівельні підряди для міністерства війни Росії.
- Кіберволонтери майстерно проникли до бази даних й отримали 1,2 терабайта цінних даних. Зокрема, технічну документацію на понад 500 об'єктів міноборони Росії.
- "Критично важливу інформацію про російські військові об'єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України", – повідомили в ГУР.
- Додали, що в межах кібероперації усі вказані дані були видалені з серверів підприємства Росії. Це на певний час паралізує будівництво нових об'єктів російських терористів.