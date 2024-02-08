Вони розповіли, що у росіян перестали працювати сервери, які відповідають за функціонування системи "свій – чужий". Так, окупанти втратили доступ до своїх дронів.

Дивіться також Україна готується до призначення першого кібердипломата: у РНБО розповіли деталі

Що відомо про кібератаку української розвідки

Кіберфахівці Головного управління дронами Міноборони України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів,

– розповіли розвідники.

Завдяки цій операції 8 лютого 2024 року окупанти поскаржились на масовий збій програми керування дронами. У росіян "полетіло" програмне забезпечення, яке вони встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп'ютера (не через пульт).

Через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій – чужий". За попередніми даними, внаслідок кібератаки розвідки сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє ворогам у доступі,

– розповіли у Головному управлінні розвідки.

Там також уточнили, щоб без доступу до серверів, а отже й до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Росіяни намагаються вирішити проблему, перейшовши у ручний режим управління.

Окупанти бідкаються через несправності / Фото ГУР

Кіберхакери з Blackjack атакували оборонний сектор Росії

Українські кіберволонтери Blackjack у січні 2024 року здійснили успішну кібероперацію проти російського держпідприємства, що обслуговує міністерство оборони Росії. Мовиться про підприємство, яке виконує усі будівельні підряди ворожого міноборони – фєдєральноє государственноє унітарноє прєдпріятиє "главноє воєнно-строїтєльноє управленіє по спеціальнім обьєктам".

Внаслідок атаки наші служби отримали технічну документацію понад 500 об'єктів міноборони Росії. Мовиться про військові об'єкти ворога, які вже побудовані, будуються чи планують звести.