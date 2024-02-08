Они рассказали, что у россиян перестали работать серверы, которые отвечают за функционирование системы "свой – чужой". Так, оккупанты потеряли доступ к своим дронам.

Смотрите также Украина готовится к назначению первого кибердипломата: в СНБО рассказали детали

Что известно об успешной операции украинской разведки

Киберспециалисты Главного управления дронами Минобороны Украины осуществили очередную успешную операцию против российских оккупантов,

– рассказали разведчики.

Благодаря этой операции 8 февраля 2024 года оккупанты жалуются на массовый сбой программы управления дронами. У россиян "полетело" программное обеспечение, которое они устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.

Программное обеспечение среди прочего позволяет вражеским операторам дронов:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой – чужой". По предварительным данным, в результате кибератаки разведки серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе,

– рассказали в Главном управлении разведки.

Там также уточнили, чтобы без доступа к серверам, а следовательно и к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.

Россияне пытаются решить проблему, перейдя в ручной режим управления.

Оккупанты жалуются из-за неисправностей / Фото ГУР

Киберхакеры из Blackjack атаковали оборонный сектор России

Украинские киберволонтеры Blackjack в январе 2024 года осуществили успешную кибероперацию против российского госпредприятия, обслуживающего министерство обороны России. Речь идет о предприятии, которое выполняет все строительные подряды вражеского минобороны – федеральном государственном унитарном предприятие "главное военно-строительное управление по специальным объектам".

В результате атаки наши службы получили техническую документацию более 500 объектов минобороны России. Говорится о военных объектах врага, которые уже построены, строятся или планируют возвести.