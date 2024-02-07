На Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о намерении Украины ввести должность кибердипломата. Это решение демонстрирует весомую роль кибербезопасности в международных отношениях, – информирует 24 Канал со ссылкой на видео с мероприятия, опубликованное Ukrinform TV.
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Киберпространство как новый фронт дипломатии
"Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", – подчеркнул Данилов.
Сейчас в мире идет большое движение. Большое количество стран имеет кибердипломатов,
– добавил секретарь СНБО.
Кибердипломатия в Украине впервые упоминается в Стратегии публичной дипломатии на 2021 – 2025 годы. Она предусматривает, в частности:
- защиту национальных интересов в киберпространстве;
- борьбу с киберпреступностью;
- обеспечение свободы интернета.
Очевидно, должность кибердипломата станет ключевой в выполнении дипломатических функций в киберпространстве, учитывая современные вызовы в кибербезопасности и необходимости укрепления доверия между государствами.
Вызовы в кибербезопасности, которые мы преодолеваем
Украина, которая уже имеет опыт в противостоянии кибератак, не исключено, что стремится быть именно на передовой кибердипломатии. Однако важно использовать кибердипломатию не только как инструмент защиты своих национальных интересов, но и платформу для распространения собственного опыта с западными государствами.
Скажем, масштабный сбой в работе Kyivstar 12 декабря 2023 года, повлиявший на 24 миллиона абонентов, стал одной из крупнейших хакерских атак на телекоммуникационную инфраструктуру в истории человечества. Это показывает уязвимость современных обществ к киберугрозам, но одновременно демонстрирует эффективность наших кибервоинов, которые достаточно оперативно все починили.
Кроме того, следует упомянуть, что кибератаки постигли наше государство в январе и феврале 2022 года. В тот момент их многие расценивали как предвестников военных действий, что в конце концов оказалось правдой.
Вместе с тем мы должны гордиться, что Украина смогла сохранить стабильность своих критических систем на начальных этапах вторжения. В частности, обеспечивать работу телекоммуникационных платформ и другой киберинфраструктуры.