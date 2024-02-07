На Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о намерении Украины ввести должность кибердипломата. Это решение демонстрирует весомую роль кибербезопасности в международных отношениях, – информирует 24 Канал со ссылкой на видео с мероприятия, опубликованное Ukrinform TV.

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Киберпространство как новый фронт дипломатии

"Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", – подчеркнул Данилов.

Сейчас в мире идет большое движение. Большое количество стран имеет кибердипломатов,

– добавил секретарь СНБО.

Кибердипломатия в Украине впервые упоминается в Стратегии публичной дипломатии на 2021 – 2025 годы. Она предусматривает, в частности:

защиту национальных интересов в киберпространстве;

борьбу с киберпреступностью;

обеспечение свободы интернета.

Очевидно, должность кибердипломата станет ключевой в выполнении дипломатических функций в киберпространстве, учитывая современные вызовы в кибербезопасности и необходимости укрепления доверия между государствами.

Обратите внимание! В целом эта инициатива, создание должности кибердипломата, отражает глобальную тенденцию к признанию киберпространства важной ареной международной политики и безопасности.

Вызовы в кибербезопасности, которые мы преодолеваем

Украина, которая уже имеет опыт в противостоянии кибератак, не исключено, что стремится быть именно на передовой кибердипломатии. Однако важно использовать кибердипломатию не только как инструмент защиты своих национальных интересов, но и платформу для распространения собственного опыта с западными государствами.

Скажем, масштабный сбой в работе Kyivstar 12 декабря 2023 года, повлиявший на 24 миллиона абонентов, стал одной из крупнейших хакерских атак на телекоммуникационную инфраструктуру в истории человечества. Это показывает уязвимость современных обществ к киберугрозам, но одновременно демонстрирует эффективность наших кибервоинов, которые достаточно оперативно все починили.

Важно! Тогда именно российская хакерская группировка "Солнцепёк" взяла на себя ответственность за атаку, что указывает на продолжение гибридной войны против Украины. СБУ открыла уголовное производство по соответствующему факту.

Кроме того, следует упомянуть, что кибератаки постигли наше государство в январе и феврале 2022 года. В тот момент их многие расценивали как предвестников военных действий, что в конце концов оказалось правдой.

Вместе с тем мы должны гордиться, что Украина смогла сохранить стабильность своих критических систем на начальных этапах вторжения. В частности, обеспечивать работу телекоммуникационных платформ и другой киберинфраструктуры.