Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи Киевстар. Там считают, что это может быть одной из операций врага, передает 24 Канал.

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Производство открыто по 8 статьям

СБУ начала расследование сразу по 8 статьям Уголовного Кодекса Украины. В частности, по тем, которые предусматривают:

несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей;

создание вредоносных программных или технических средств для противоправного использования, распространения или сбыта, а также их распространение и сбыт;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственную измену;

диверсию;

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны;

создание, руководство преступной группой или преступной организацией, а также участие в ней.

Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки.

Одна из версий, которую сейчас расследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы России,

– сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам Киевстара и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

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