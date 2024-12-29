Заметим, что такие акции проходят каждое воскресенье. Они имеют целью напомнить украинцам и миру о тех, кто сейчас не может отпраздновать Новый год вместе со своими семьями. 24 Канал публикует фото с места.

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Как прошла демонстрация по пленным в Киеве

За три дня до Нового года в Киеве состоялась очередная акция-напоминание об украинских военнопленных. Ее организовали родные военных, которые хотят донести простое сообщение: пока весь мир празднует Рождество и Новый год, их близкие находятся в нечеловеческих условиях в российском плену.

Напоминание об украинских пленных / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Неравнодушные киевляне выстроились на Софиевской площади с плакатами с призывами вернуть пленных, ведь они ждут только одного – родной дом. Участники обращаются к украинцам с просьбой не молчать.

Демонстранты просят украинцев не молчать / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Также перед главной елкой страны участники демонстрации большими буквами создали надпись FreeAzov. Защитники Мариуполя находятся в плену врага уже 2,5 года – то есть третье Рождество и третий Новый год они проведут за сотни, а то и тысячи километров от родного дома.

Призываем участвовать в подобных акциях в вашем городе, ведь они – сигнал, что мы помним и ждем дома наших защитников.