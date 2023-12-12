Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар". Там вважають, що це може бути однієї із операцій ворога.

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Провадження відкрила за 8 статтями

СБУ розпочала розслідування одразу за 8 статтями кримінального Кодексу України. Зокрема за тими, які передбачають:

• несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж;

• створення шкідливих програмних чи технічних засобів з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту, а також їх поширення та збут;

• посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

• державну зраду;

• диверсію;

• планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

• порушення законів та звичаїв війни;

• створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.