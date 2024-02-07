На Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 секретар РНБО Олексій Данілов заявив про намір України ввести посаду кібердипломата. Це рішення демонструє вагому роль кібербезпеки у міжнародних відносинах, – інформує 24 Канал з посиланням на відео зі заходу, опубліковане Ukrinform TV.
Дивіться також Війни пам’яті: чому скандальна заява та логіка Дуди небезпечні для самої Польщі
Кіберпростір як новий фронт дипломатії
"Думаю, що в нашій країні скоро з'явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби", – наголосив Данілов.
Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів,
– додав секретар РНБО.
Кібердипломатія в Україні вперше згадується у Стратегії публічної дипломатії на 2021 – 2025 роки. Вона передбачає, зокрема:
- захист національних інтересів у кіберпросторі;
- боротьбу з кіберзлочинністю;
- забезпечення свободи інтернету.
Вочевидь, посада кібердипломата стане ключовою у виконанні дипломатичних функцій в кіберпросторі, зважаючи на сучасні виклики в кібербезпеці та необхідності зміцнення довіри між державами.
Виклики у кібербезпеці, які ми долаємо
Україна, яка вже має досвід у протистоянні кібератак, не виключено, що прагне бути саме на передовій кібердипломатії. Однак важливо використовувати кібердипломатію не лише як інструмент захисту своїх національних інтересів, а й платформу для поширення власного досвіду зі західними державами.
Скажімо, масштабний збій у роботі Kyivstar 12 грудня 2023 року, що вплинув на 24 мільйони абонентів, став однією з найбільших хакерських атак на телекомунікаційну інфраструктуру в історії людства. Це засвідчує вразливість сучасних суспільств до кіберзагроз, але водночас демонструє ефективність наших кібервоїнів, які досить оперативно все полагодили.
Крім того, слід згадати, що кібератаки спіткали нашу державу в січні та лютому 2022 року. У той момент їх багато хто розцінював як передвісників військових дій, що зрештою виявилось правдою.
Разом з тим ми маємо пишатися, що Україна змогла зберегти стабільність своїх критичних систем на початкових етапах вторгнення. Зокрема, забезпечувати роботу телекомунікаційних платформ та іншої кіберінфраструктури.