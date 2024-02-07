На Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 секретар РНБО Олексій Данілов заявив про намір України ввести посаду кібердипломата. Це рішення демонструє вагому роль кібербезпеки у міжнародних відносинах, – інформує 24 Канал з посиланням на відео зі заходу, опубліковане Ukrinform TV.

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Кіберпростір як новий фронт дипломатії

"Думаю, що в нашій країні скоро з'явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби", – наголосив Данілов.

Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів,

– додав секретар РНБО.

Кібердипломатія в Україні вперше згадується у Стратегії публічної дипломатії на 2021 – 2025 роки. Вона передбачає, зокрема:

захист національних інтересів у кіберпросторі;

боротьбу з кіберзлочинністю;

забезпечення свободи інтернету.

Вочевидь, посада кібердипломата стане ключовою у виконанні дипломатичних функцій в кіберпросторі, зважаючи на сучасні виклики в кібербезпеці та необхідності зміцнення довіри між державами.

Зверніть увагу! Загалом ця ініціатива, створення посади кібердипломата, відображає глобальну тенденцію до визнання кіберпростору важливою ареною міжнародної політики та безпеки.

Виклики у кібербезпеці, які ми долаємо

Україна, яка вже має досвід у протистоянні кібератак, не виключено, що прагне бути саме на передовій кібердипломатії. Однак важливо використовувати кібердипломатію не лише як інструмент захисту своїх національних інтересів, а й платформу для поширення власного досвіду зі західними державами.

Скажімо, масштабний збій у роботі Kyivstar 12 грудня 2023 року, що вплинув на 24 мільйони абонентів, став однією з найбільших хакерських атак на телекомунікаційну інфраструктуру в історії людства. Це засвідчує вразливість сучасних суспільств до кіберзагроз, але водночас демонструє ефективність наших кібервоїнів, які досить оперативно все полагодили.

Важливо! Тоді саме російське хакерське угруповання "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність за атаку, що вказує на продовження гібридної війни проти України. СБУ відкрила кримінальне провадження за відповідним фактом.

Крім того, слід згадати, що кібератаки спіткали нашу державу в січні та лютому 2022 року. У той момент їх багато хто розцінював як передвісників військових дій, що зрештою виявилось правдою.

Разом з тим ми маємо пишатися, що Україна змогла зберегти стабільність своїх критичних систем на початкових етапах вторгнення. Зокрема, забезпечувати роботу телекомунікаційних платформ та іншої кіберінфраструктури.