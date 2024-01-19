Главное управление разведки Украины утром 19 января подтвердило информацию об удачной кибероперации против российского госпредприятия, обслуживающего министерство войны агрессора. В результате атаки было получено 1,2 терабайта конфиденциальной информации.

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Киберудар по военной инфраструктуре России

Операция группировки Blackjack позволила нашим соответствующим службам безопасности получить техническую документацию более 500 объектов минобороны России. Эти данные содержат сведения о военных объектах противника, которые уже построены, находятся в стадии строительства или планируются к возведению.

Удачную операцию провели специалисты украинской организации Blackjack ― киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива – техническая документация более чем на 500 объектов минобороны России,

– констатируют в ГУР.

Утрата данных серьезно усложнит русские военные строительные проекты, временно парализовав развитие новейших объектов. Это создает дополнительные препятствия военным планам московских захватчиков.

Украинская разведка подтвердила операцию хакеров / Изображение ГУР

Обратите внимание! ГУР выражает благодарность киберволонтеров за их неутомимый труд и вклад в защиту Украины. Эта операция является очередным доказательством того, что украинский народ способен эффективно противостоять противнику на всех фронтах.

Другие операции хакеров по Blackjack

Украинское киберсообщество продолжает демонстрировать свою эффективность и вклад в национальную безопасность. Каждая успешная операция повышает моральный дух и свидетельствует, что Россия не так "непобедима", которой хочет казаться.