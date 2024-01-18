Соответствующей информацией поделились источники 24 Канала. Кроме этого киберспециалисты снесли серверы оккупантов – им придется строить все по памяти.

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Успешная работа хакеров

Украинские хакеры взломали и скачали информацию, которой владело российское госпредприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Кибервоины получили в распоряжение 1,2 терабайта данных по военным сооружениям врага.

Хакеры получили доступ к информации об объектах минобороны России / Источники 24 Канала

Отмечается, что туда вошли более 500 паспортов военных объектов минобороны России. Это, например, арсеналы вооружения, зенитно-ракетные комплексы, штабы, казармы и другая документация. В частности, там можно найти и объекты, расположенные на оккупированных территориях.

Выкачанный массив данных имеет разнообразную важную информацию / Источники 24 Канала

Кроме того, хакеры также снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. То есть, работники госучреждения остались без всех данных, а также без их резервных копий. Фактически военные объекты теперь придется строить по памяти.

Кибервойна против России