Об этом рассказали источники 24 Канала в спецслужбах. Эта кибератака нанесла большой ущерб российским захватчикам.

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Московский провайдер "М9ком" взломали хакеры

Собеседники отметили, что взлом российского интернет-провайдера привел к удалению 20 терабайтов данных. В частности, это были: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

Как следствие – часть жителей Москвы осталась без интернета и телевидения,

– сказали собеседники.

Кроме того, нашим кибервоинам также удалось выгрузить более 10 гигабайт данных с почтового сервера и клиентских баз компании.

Обратите внимание! Российские данные хакеры выложили в открытый доступ, чтобы каждый мог их исследовать. Это можно сделать по ссылке, которую нужно открывать через браузер TOR.

В то же время собеседники также поделились эксклюзивными снимками, на которых видно, какие данные удалось выгрузить и с какими проблемами сталкиваются российские программисты, когда пытаются вернуть сайт "к жизни".

Украинским хакерам удалось взломать российский интернет-провайдер "М9ком" / Фото предоставлены 24 Каналу

Стоит отметить, что россияне уже начали жаловаться о проблемах с интернетом и говорили, что не могли дозвониться на "горячую линию" провайдера. В "М9ком" подтвердили хакерскую атаку и отметили, что уже "проводят восстановительные работы".



Россияне жалуются о проблемах с интернетом / Фото предоставлено 24 Каналу

Кроме того, москвичи также спрашивали, скоро ли удастся восстановить интернет в российской столице. Представители компании утверждали, что точных сроков еще нет, но пообещали сделать все "как можно быстрее".



В "М9ком" не знают, когда восстановят интернет / Фото предоставлено 24 Каналу

Хакеры также заявили, что взлом интернет-провайдера "М9ком" – это одна из разминочных атак перед "реальным бадабумом". Они пообещали, что следующая атака будет серьезной местью за взлом Киевстара.

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