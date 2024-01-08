Доступ к этой информации хакеры получили в результате атаки на топ-1 банк России в октябре 2023 года. Следует отметить, что этим банком владеет подсанкционный олигарх Михаил Фридман.

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Данные теперь в сети

В прошлом году команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB получила персональные данные более 30 миллионов клиентов российского Альфа-банка. База содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также других данных.

Важно! Хакеры обнародовали полную базу данных российских клиентов в сети. Загрузить базу данных можно по ссылке. Пароль архива: G5ydUW>f*qbr8S

Таблица содержит 115217571 запись, из которых примерно 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи начиная с 2004 года,

– отметили хакеры.

В "Альфа-банке" сразу открестились от хакерской атаки, отметив, что данные компилированы из нескольких случайных номеров. Однако российские СМИ обнаружили, что данные в базе являются подлинными. Также Kiborg удалось позвонить владельцу банка – Михаилу Фридману. Тот прокомментировал излом клиентской базы банка словами "Ну, пусть".

"Альфа-банк" и Украина

Долгое время филиал российского "Альфа-банка" действовал в Украине – сначала он работал под одноименным брендом, а впоследствии банк сменил название на "Сенс Банк". Однако 22 июля официально стало известно, что состоялась национализация "Сенс Банк".

Сумма договора составила всего 1 гривну – при этом обычные клиенты банка не заметили перехода под собственность государства. Ранее номинальным владельцем акций "Сенс Банка" был ABH Holdings SA, зарегистрированный в Люксембурге.

Подобные действия не понравились владельцу Михаилу Фридману. Он подал иск на Украину Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне. Олигарх стремится получить компенсацию от Украины более чем в 1 миллиард долларов за "незаконную национализацию".