Речь идет о более чем 30 миллионах пользователей. Все они доверили свои личные данные топ-1 банку на территории страны-оккупантки.

Обратите внимание За сентябрьской атакой на крупнейшие российские аэропорты стояла ИТ-Армия Украины

Какая информация была в базе данных

  • Фамилии, имена;
  • даты рождения;
  • номера счетов;
  • телефоны клиентов;
  • тому подобное.

В частности, в сети оказались данные о таких россиянах:

  • Михаиле Фридмане;
  • Александре Ожельском;
  • Артемие Лебедеве;
  • Тимуре Юнусове (Тимати);
  • Василии Вакуленко (Баста).

Фридману позвонили по телефону

Олигарху Михаилу Фридману, который находится под санкциями Украины, позвонили по телефону, чтобы узнать, как он относится к взлому базы данных. На это он ответил: "да пусть". Когда его спросили, не стоило ли бы активнее сопротивляться вооруженной агрессии, Фридман сказал "всего доброго" и положил трубку. Ему совершенно безразлично на россиян и их данные. Граждане страны-террористки не нужны никому даже в своей стране.

К слову, Фридман находится под санкциями США и ЕС. В частности, Штаты добавили его в список ограничений в августе 2023 года. Также СБУ сообщила Фридману о подозрении. Все из-за финансирования вооруженной агрессии против Украины.