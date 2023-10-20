Речь идет о более чем 30 миллионах пользователей. Все они доверили свои личные данные топ-1 банку на территории страны-оккупантки.
Обратите внимание За сентябрьской атакой на крупнейшие российские аэропорты стояла ИТ-Армия Украины
Какая информация была в базе данных
- Фамилии, имена;
- даты рождения;
- номера счетов;
- телефоны клиентов;
- тому подобное.
В частности, в сети оказались данные о таких россиянах:
- Михаиле Фридмане;
- Александре Ожельском;
- Артемие Лебедеве;
- Тимуре Юнусове (Тимати);
- Василии Вакуленко (Баста).
Фридману позвонили по телефону
Олигарху Михаилу Фридману, который находится под санкциями Украины, позвонили по телефону, чтобы узнать, как он относится к взлому базы данных. На это он ответил: "да пусть". Когда его спросили, не стоило ли бы активнее сопротивляться вооруженной агрессии, Фридман сказал "всего доброго" и положил трубку. Ему совершенно безразлично на россиян и их данные. Граждане страны-террористки не нужны никому даже в своей стране.
К слову, Фридман находится под санкциями США и ЕС. В частности, Штаты добавили его в список ограничений в августе 2023 года. Также СБУ сообщила Фридману о подозрении. Все из-за финансирования вооруженной агрессии против Украины.