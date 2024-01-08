Доступ до цієї інформації хакери отримали внаслідок атаки на топ-1 банк Росії у жовтні 2023 року. Варто зазначити, що цим банком володіє підсанкційний олігарх Михайло Фрідман.

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Дані тепер в мережі

Минулого року команда KibOrg у співпраці з хакерами NLB здобули персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів російського "Альфа-банку". База містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефону клієнта, а також інші дані.

Важливо! Хакери оприлюднили повну базу даних російських клієнтів у мережі. Завантажити базу даних можна за посиланням. Пароль архіву: G5ydUW>f*qbr8S

Таблиця містить 115 217 571 запис, з яких приблизно 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб. База даних має клієнтські записи починаючи з 2004 року,

– зазначили хакери.

У "Альфа-банку" одразу відхрестилися від хакерської атаки, зазначивши, що дані компільованими з кількох випадкових номерів. Однак російські ЗМІ виявили, що дані в базі є справжніми. Також Kiborg вдалося зателефонувати до власника банку – Михайла Фрідмана. Той прокоментував злам клієнтської бази банку словами "Ну, нехай".

Альфа-банк та Україна

Довгий час філія російського "Альфа-банку" діяла в Україна – спочатку вона працювала під однойменним брендом, а згодом банк змінив назву на "Сенс Банк". Однак 22 липня, офіційно стало відомо, що відбулась націоналізація "Сенс Банк".

Сума договору становила всього 1 гривню – при цьому звичайні клієнти банку не помітили переходу під власність держави. Раніше номінальним власником акцій "Сенс Банку" був ABH Holdings S.A., яка зареєстрована в Люксембурзі.

Подібні дії не сподобалися власнику Михайлу Фрідману. Він подав позов на Україну до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Олігарх прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів за "незаконну націоналізацію".