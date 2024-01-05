Об этом IT army of Ukraine рассказали на своей странице в телеграме. Хакеры отмечают, что "положили" провайдера с перерывом менее чем в неделю.

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Провайдер устал и прилег

Хакеры отметили, что смогли осуществить вторую атаку на провайдера "АКАДО Телеком", которая была успешной. Известно, что администрация президента Владимира Путина и другие государственные службы получают от него полный спектр услуг связи.

Помните "АКАДО", интернет-провайдер, который мы приложили 30 декабря? Тот что надежный партнер ФСБ и того, что называется президентом России и всех прочих тоталитарных миньонов врага?

– говорят хакеры.



Россияне сообщают о проблемах с работой провайдера / Скриншот

Они добавляют, что не успели оккупанты полностью восстановиться после атаки, как наши ребята "приложили их снова". Говорят, что "теперь мы умеем и так". В то же время отмечают, что только бы хватало мощностей к таким целям возвращаться и держать их как можно долго.

Зовите друзей, мы сможем сделать больше вместе!

– призывают в IT army of Ukraine.

Особого внимания заслуживает жалоба оккупантов. Они в сети сетовали на то, что провайдер не работает. Вот несколько развеселивших нас комментариев:

"Когда будет интернет? Большое спасибо за испорченные каникулы";

"Сутки прошли, интернет как лежал, так и лежит. Все, что удалось узнать от службы поддержки: "Массовая проблема, ну заявка вроде есть";

Дозвонился... Повторение того, что было перед Новым годом";

3 января нет Интернета, нет телевизора. Спасибо "АКАДО" за такой праздник";

Я более 15 лет абонент "АКАДО", никогда таких сбоев не было, что наталкивает на мысль сменить провайдера.

Россияне сетуют на проблемы с провайдером / Скриншоты

Массово жаловаться на проблемы в работе провайдера "АКАДО" россияне начали 4 января. Всплеск был зафиксирован около 12:00. В этот четверь жителям страны-агрессора очень хотелось выйти в сеть или посмотреть фильм по телевизору, но сделать они этого не смогли благодаря нашим талантливым хакерам.