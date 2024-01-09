Про це розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах. Ця кібератака завдала великої шкоди російським загарбникам.

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Московський провайдер "М9ком" зламали хакери

Співрозмовники зазначили, що злам російського інтернет-провайдера призвів до видалення 20 терабайтів даних. Зокрема, це були: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення,

– сказали співрозмовники.

Крім того, нашим кібервоїнам також вдалося вивантажити більш ніж 10 гігабайтів даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії.

Зверніть увагу! Російські дані хакери виклали у відкритий доступ, щоб кожен міг їх дослідити. Це можна зробити за посиланням, яке потрібно відкривати через браузер TOR.

Водночас співрозмовники також поділилися ексклюзивними знімками, на яких видно, які дані вдалося вивантажити й з якими проблемами стикаються російські програмісти, коли намагаються повернути сайт "до життя".

Українським хакерам вдалося зламати російський інтернет-провайдер "М9ком" / Фото надані 24 Каналу

Варто зазначити, що росіяни вже почалися бідкатися про проблеми з інтернетом і казали, що не могли додзвонитися на "гарячу лінію" провайдера. У "М9ком" підтвердили хакерську атаку й зазначили, що вже "проводять відновлювальні роботи".



Росіяни бідкаються про проблеми з інтернетом / Фото надане 24 Каналу

Крім того, москвичі також питали, чи скоро вдасться відновити інтернет у російській столиці. Представники компанії стверджували, що точних термінів ще немає, але пообіцяли зробити все "якнайшвидше".



У "М9ком" не знають, коли відновлять інтернет / Фото надане 24 Каналу

Хакери також заявили, що злам інтернет-провайдера "М9ком" – це одна з розминкових атак перед "реальним бадабумом". Вони пообіцяли, що наступна атака буде серйозною помстою за злам Київстару.

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