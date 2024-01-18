Відповідною інформацією поділилися джерела 24 Каналу. Окрім цього кіберфахівці знесли сервери окупантів – їм доведеться будувати все по пам'яті.

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Успішна робота хакерів

Українські хакери зламали та викачали інформацію, якою володіло російське держпідприємство "Головне військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Кібервоїни отримали у розпорядження 1,2 терабайта данних щодо військових споруд ворога.

Хакери отримали доступ до інформації про об'єкти міноборони Росії / джерела 24 Каналу

Зазначається, що туди ввійшло понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони Росії. Це, наприклад, арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми та інша документація. Зокрема, там можна знайти й об'єкти, які розташовані на окупованих територіях.

Викачаний масив данних має різноманітну важливу інформацію / джерела 24 Каналу

Окрім цього хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Тобто працівники держустанови залишились без усіх данних, а також без їх резервних копій. Фактично, військові об'єкти тепер доведеться будувати по пам'яті.

Кібервійна проти Росії