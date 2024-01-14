Як зазначили хакери, це не вплине на енергопостачання у Пермі. Однак, Росії доведеться виділити додаткові кошти на відновлення роботи, а також окупанти тимчасово втратять контроль над управлінням енергомережами.
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Хакери повідомили, що внаслідок успішних дій, перестав працювати сайт "Перменерго", платіжний шлюз, а також порушена частина внутрішніх операцій.
Це, звісно, не вплине на електропостачання, що заборонено правилами кібервійни Червоного Хреста, але призведе до необхідності додаткових вливань з боку держави на відновлення роботи, а також тимчасової втрати контролю управління енергомережами. Воюють в Україні, а страждає Перм. Ми можемо проводити операції там, куди наші дрони поки не долітають!
– повідомили хакери.
Сайт "Перменерго "втомився" / Фото IT ARMY of Ukraine
Робота сайту обласної енергокомпанії Росії зупинена / Фото IT ARMY of Ukraine
До слова, росіяни у мережі бідкаються й не розуміють, чому не працює сайт. Вони скаржаться, що не можуть потрапити в особистий кабінет.
Росіяни скаржаться на роботу сайту "Перменерго"
Українські хакери ламають російські системи та сайти: останні новини
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