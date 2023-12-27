Саме бухгалтерські сервіси цієї системи використовували окупанти. Тож великі російські компанії не можуть нормально працювати.
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Що відомо про атаку на 1С-Рарус
Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу,
– розповіли в Мінцифри.
За їхніми даними, 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнєфть" та ВТБ.
Як наслідок клієнти в магазинах та на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. Це призводить до мільйонних збитків для російської економіки.
Росіяни бідкаються через зупинку роботи 1С-Рарус / Фото Міцифри
У Мінцифри запевнили, що до української ІТ Армії може долучитися кожен та за допомогою комп'ютера робити боляче російським корпораціям і бізнесам.
Наші хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу"
- Хакери угрупування Blackjack, яких, ймовірно, підтримували кіберфахівці СБУ знищили технологічну інфраструктуру "Росводоканалу".
- Наша Служба безпеки України уже почала аналіз 1,5 терабайта викачаних файлів "Росводоканалу".
- Наші фахівці зашифрували понад 6 тисяч комп'ютерів та видалили понад 50 терабайтів даних. "Роскодоканал" був змушений призупинити роботу.