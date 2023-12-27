Саме бухгалтерські сервіси цієї системи використовували окупанти. Тож великі російські компанії не можуть нормально працювати.

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Що відомо про атаку на 1С-Рарус

Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу,

– розповіли в Мінцифри.

За їхніми даними, 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнєфть" та ВТБ.

Як наслідок клієнти в магазинах та на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. Це призводить до мільйонних збитків для російської економіки.

Росіяни бідкаються через зупинку роботи 1С-Рарус / Фото Міцифри

У Мінцифри запевнили, що до української ІТ Армії може долучитися кожен та за допомогою комп'ютера робити боляче російським корпораціям і бізнесам.

Довідка. 1С-Рарус – автоматизує бухгалтерський, управлінський, податковий облік. Зокрема, автоматизує бухгалтерський облік в Москві та по всій Росії. Система допомагає бізнесу автоматизувати ведення бухгалтерії: відображати рух товарів і грошей, розрахунки з персоналом і клієнтами, створювати податкові декларації.

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