У середу, 20 грудня, IT-армія України повідомила про зупинку роботи Бітрікс24. Майже у половини користувачів цього сервісу виникли проблеми.
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Що відомо про кібератаку
Кіберактивісти заявили, що Бітрікс24 зупинив роботу цієї середи.
Сьогодні ІТ-Армія зупинила роботу компанії, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24,
– мовиться у повідомленні.
Кіберфахівці нагадали, що цим сервісом користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії. Як приклад вони навели Роснєфть. Також активісти поділилися скриншотами із соцмереж.
Росіяни жаліються на проблеми з Бітрікс24 / Скриншоти із соцмереж
Інші успіхи наших хакерів
- Не так давно кіберпідрозділи ГУР провели дві успішні атаки на податкову систему Росії. Вони отримали важливу інформацію та після цього знищили інфраструктуру ворожого державного органу.
- Як повідомлялося раніше, українські хакери та кіберфахівці СБУ атакували сайт міністерства праці та соцзахисту Росії. Вони отримали багато даних про російських солдатів та представників окупаційних адміністрацій.