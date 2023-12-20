У середу, 20 грудня, IT-армія України повідомила про зупинку роботи Бітрікс24. Майже у половини користувачів цього сервісу виникли проблеми.

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Що відомо про кібератаку

Кіберактивісти заявили, що Бітрікс24 зупинив роботу цієї середи.

Сьогодні ІТ-Армія зупинила роботу компанії, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24,

– мовиться у повідомленні.

Кіберфахівці нагадали, що цим сервісом користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії. Як приклад вони навели Роснєфть. Також активісти поділилися скриншотами із соцмереж.

Росіяни жаліються на проблеми з Бітрікс24 / Скриншоти із соцмереж

Зверніть увагу! IT ARMY of Ukraine – це створена після початку повномасштабного вторгнення Росії спільнота українських IT-спеціалістів. Вони займаються нейтралізацією противника в інформаційному просторі та кіберпросторі.

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