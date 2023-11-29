Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел. Мовиться про понад 100 терабайтів даних, які СБУ отримала для вивчення.
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Що відомо про операцію українських хакерів
Джерела розповіли, що хакери здійснили операцію спільно з кіберфахівцями СБУ.
Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої "сво", особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту Росії, довідок щодо кількості протезувань,
– заявили наші джерела.
Окрім того, там навіть є окремий масив інформації про:
- тимчасово окуповані Харківську та Запорізьку області;
- про нинішнє "керівництво" цих окупованих Росією регіонів.
Українські хакери отримали дані з російського міністерства / Фото надані джерелами 24 Каналу
Дані з російського міністерства / Фото надані джерелами 24 Каналу
Тепер у Служби безпеки з'явиться багато нових документів для вивчення,
– зазначили джерела.
Вони додали, що хакери викачали потрібну інформацію та "знесли" із серверів міністерства понад 100 терабайти даних.
Наша кіберполіція з іноземними колегами знешкодила транснаціональне хакерське угруповання
Департамент кіберполіції Нацполіції України повідомив, що вони разом з іноземними колегами провели багаторівневу міжнародну поліцейську операцію. У процесі операції викрили організовану злочинну групу, яка діяла в багатьох країнах із 2020 року.
Зловмисники атакували вірусом-вимагачем Ragnar ransomware 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Потім у них вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті, щоб повернути дані.
Українська поліція спільно із колегами з Європолу та Євроюсту провели масштабну міжнародну операцію. Зокрема, масові обшуки пройшли у Києві у приміщеннях одного з учасників угруповання. Поліція вилучила ноутбуки, мобільні та електронні носії інформації. Детальніше про резонансну справу – читайте за посиланням.