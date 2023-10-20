Утім, Кіберполіція не припиняла свою роботу. До того ж наше відомство співпрацює із закордонними колегами, завдяки чому робота є більш ефективною.

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Кого розкрила Кіберполіція

Наші правоохоронці провели багаторівневу міжнародну поліцейську операцію у співпраці з іноземними колегами. Вони стежили за організованою злочинною групою, яка діяла в багатьох країнах із 2020 року.

Хакери створили велике угруповання, в якому був чіткий розподіл обов'язків і широкий розмах. Протягом трьох років зловмисники атакували вірусом-вимагачем Ragnar ransomware 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки.

Вони заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням і викрадали з них інформацію, а дані на комп'ютерах жертв шифрували. Щоб відновити доступ, вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. Якщо ж люди не погоджувалися сплатити викуп або обіцяли звернутися до поліції, то їм погрожували поширити викрадені дані у даркнеті.

Дехто із членів групи відповідав за збір інформації і шукав вразливі місця в архітектурі кібербезпеки жертв. Вони передавали зібрану інформацію своїм спільникам, які мали навички комп'ютерного програмування, а вже ті створювали та модифікували шкідливе ПЗ, щоб уразити конкретну компанію.

Як вдалося затримати злочинців

Оперативники українського Департаменту кіберполіції спільно із колегами з Європолу та Євроюсту провели масштабну міжнародну операцію. Вони провели масові обшуки у Києві у приміщеннях одного з учасників угруповання, вилучивши ноутбуки, мобільні та електронні носії інформації.

У Франції затримали одного з розробників шкідливого ПЗ, також провели обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

Нині французи розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу та підміни даних в автоматизовану систему обробки даних, перешкоди роботі системи автоматичної обробки даних, вимагання (здирство) в складі організованого кримінального угрупування, відмивання коштів (легалізація) в складі організованого кримінального угрупування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.

Загалом до проведення операції залучили правоохоронців із багатьох країн: