Впрочем, Киберполиция не прекращала свою работу. К тому же наше ведомство сотрудничает с зарубежными коллегами, благодаря чему работа более эффективна.

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Кого раскрыла Киберполиция

Наши правоохранители провели многоуровневую международную полицейскую операцию в сотрудничестве с иностранными коллегами. Они следили за организованной преступной группой, которая действовала во многих странах с 2020 года.

Хакеры создали крупную группировку, в которой было четкое распределение обязанностей и широкий размах. В течение трех лет злоумышленники атаковали вирусом-требователем Ragnar ransomware 168 международных компаний в странах Европы и Америки.

Они заражали серверы вредоносным ПО и похищали с них информацию, а данные на компьютерах жертв шифровали. Чтобы восстановить доступ, требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. Если же люди не соглашались оплатить выкуп или обещали обратиться в полицию, то им угрожали распространить похищенные данные в даркнете..

Некоторые члены группы отвечали за сбор информации и искали уязвимые места в архитектуре кибербезопасности жертв. Они передавали собранную информацию своим сообщникам, которые имели навыки компьютерного программирования, а те создавали и модифицировали вредоносное ПО, чтобы поразить конкретную компанию.

Как удалось задержать преступников

Оперативники украинского Департамента киберполиции совместно с коллегами из Европола и Евроюста провели масштабную международную операцию. Они провели массовые обыски в Киеве в помещениях одного из участников группировки, изъяв ноутбуки, мобильные и электронные носители информации.

Во Франции задержан один из разработчиков вредоносного ПО, также провели обыски у его сообщников на территории Испании, Латвии и Чехии.

В настоящее время французы расследуют уголовное производство по фактам несанкционированного доступа и нахождения в автоматизированных системах обработки данных, несанкционированного ввода и замены данных в автоматизированную систему обработки данных, препятствия работе системы автоматической обработки данных, вымогательство в составе организованной криминальной группировки, отмывание средств (легализация) в составе организованной криминальной группировки, которые предусмотрены рядом статей Уголовного кодекса Франции.

В целом к проведению операции привлекли правоохранителей из многих стран: