Об этом 24 Каналу стало известно из собственных источников. Речь идет о более чем 100 терабайтах данных, полученных СБУ для изучения.

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Что известно об операции украинских хакеров

Источники рассказали, что хакеры провели операцию совместно с киберспециалистами СБУ.

Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению так называемой "сво", личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту России, справкам по количеству протезирований,

– заявили наши источники.

Кроме того, там даже есть отдельный массив информации о:

временно оккупированных Харьковской и Запорожской областях;

о нынешнем "руководстве" этих оккупированных Россией регионов.



Украинские хакеры получили данные из российского министерства / Фото предоставлены источниками 24 Канала



Данные из российского министерства / Фото предоставлены источниками 24 Канала

Теперь у Службы безопасности появится много новых документов для изучения,

– отметили источники.

Они добавили, что хакеры скачали нужную информацию и "снесли" с серверов министерства более 100 терабайтов данных.

Наша киберполиция с иностранными коллегами обезвредила транснациональную хакерскую группировку

Департамент киберполиции Нацполиции сообщил, что они вместе с иностранными коллегами провели многоуровневую международную полицейскую операцию. В процессе операции разоблачили организованную преступную группу, действовавшую во многих странах с 2020 года.

Злоумышленники атаковали вирусом-требователем Ragnar ransomware 168 международных компаний в странах Европы и Америки. Затем у них требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте, чтобы вернуть данные.

Украинская полиция совместно с коллегами из Европола и Евроюста провела масштабную международную операцию. В частности, массовые обыски прошли в Киеве в помещениях одного из участников группировки. Полиция изъяла ноутбуки, мобильные и электронные носители информации. Подробнее о резонансном деле – читайте по ссылке.