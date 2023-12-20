У середу, 20 грудня, про це 24 Каналу стало відомо від власних джерел. Власне, стоять за атакою на "Росводоканал" хакери угрупування Blackjack. Ймовірно, їх підтримували кіберфахівці СБУ.

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Кібератака на "Росводоканал"

Джерело зазначає, що Служба безпеки України уже аналізує 1,5 терабайта викачаних файлів "Росводоканалу". Водночас об'єм загальної кількості видалених даних становить понад 50 терабайтів, що не може не вражати.

Було здійснено потужну кібероперацію на "Росводоканал". Під час атаки хакери зашифрували понад 6 тисяч комп'ютерів та видалили більш ніж 50 терабайтів даних,

– повідомляє джерело.

Йдеться про ураження внутрішнього документообігу, корпоративної пошти, сервісів кіберзахисту, резервних копії та інших даних. Станом на пізній вечір 20 грудня робота "Росводоканалу" заблокована.