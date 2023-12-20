В среду, 20 декабря, об этом 24 Каналу стало известно от собственных источников. Собственно, стоят за атакой на "Росводоканал" хакеры группировки Blackjack. Вероятно, их поддерживали киберспециалисты СБУ.

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Кибератака на "Росводоканал"

Источник отмечает, что Служба безопасности Украины уже анализирует 1,5 терабайта скачанных файлов "Росводоканала". В то же время, объем общего количества удаленных данных составляет более 50 терабайтов, что не может не поражать.

Была совершена мощная кибероперация на "Росводоканал". Во время атаки хакеры зашифровали более 6 тысяч компьютеров и удалили более 50 терабайтов данных,

– сообщает источник.

Речь идет о поражении внутреннего документооборота, корпоративной почты, сервисов киберзащиты, резервных копий и других данных. По состоянию на поздний вечер 20 декабря работа "Росводоканала" заблокирована.

Хакеры из Blackjack атаковали российского поставщика воды / Фото предоставлены 24 Каналу

Важно! "Росводоканал" – крупнейшая российская частная компания, приватизированная в 2003 году. Она снабжала водоснабжением 7 миллионам потребителей. Добавим, что компания входит в состав Альфа-Групп, ее штаб-квартира расположена в Москве.

Украинские хакеры не дремлют