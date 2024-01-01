Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам неожиданно превратилось в выступление о военных неудачах и экономических потерях. Это стало возможным благодаря вмешательству украинских хакеров, взломавших "Сибирский медведь" – одного из крупнейших интернет-провайдеров России, пишет 24 Канал.

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Правда вместо пропаганды

От Саратова до Новосибирска, вместо традиционного обращения, жители семи регионов стали свидетелями "откровенного выступления" диктатора.

Главным результатом хакерской атаки стало то, что Путин своим ртом проартикулировал реалии, скрываемые пропагандой: безумные потери российской армии, бессмысленные расходы на войну, провальную миграционную политику и другие неудачи Кремля.

"Какую-то х**ню несет", – слышно на видео комментарий россиянки, которая смотрела новогоднее обращение своего президента и не подозревала, как его "заставили" говорить правду.

Путин не без помощи хакеров "рассказал" о реальной ситуации в России: смотрите видео

Важно, что ответственность за это взяла на себя группировка Blackjack. В телеграм-канале украинские хакеры написали, что хотели показать гражданам вражеского государства настоящее лицо кремлевского вожака.

Мы взломали сервер трансляции телевидения IPTV в России и показали правду народу, чтобы каждый знал, ради чего умирают их дети и мужчины, на что идут налоги простых работников и за которые скрепы переживает президент всей России. Приятного просмотра!

Украинские хакеры "заставили" Путина говорить правду в новогоднем обращении / Изображение из телеграм-канала Blackjack

Добавим к этой замечательной новости, что несколько недель назад хакеры Blackjack отомстили Кремлю за кибератаку на "Киевстар". Они уничтожили технологическую инфраструктуру "Росводоканала". Не исключено, что их поддерживали киберспециалисты из Службы безопасности Украины.

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Кроме того, украинские хакеры в конце ноября 2023 года сломали сайт министерства труда и социальной защиты России. В результате соответствующие органы нашего государства получили более 100 терабайтов данных врага для изучения.