В течение 2023 года ни украинские военные, ни российские оккупанты не смогли достичь серьезных прорывов на фронте. Зато Силы обороны Украины могут похвастаться огромными цифрами уничтоженных врагов.

О том, какими были изменения на фронтах российско-украинской войны в течение 2023 года – читайте в материале 24 Канала. Попробуем вместе подвести главные итоги прошлого года в войне.

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Безумные потери россиян за год

Можно по-разному оценивать ситуацию на фронте в 2023 году. С одной стороны результаты украинского наступления летом не оправдали планы Генерального штаба и многих украинцев, с другой – при огромном численном превосходстве врага украинские войска таки смогли продвинуться на одних участках фронта и не дать врагу достичь успеха на других.

В течение 2023 года российско-украинская война постепенно начала переходить в формат позиционной, когда ни одна из сторон не может достичь серьезного прорыва. Чтобы изменить эту ситуацию, нужен прорыв технологический.

Прошедший год можно назвать успешным для Сил обороны как минимум в плане уничтожения врага. В течение 2023 года украинские военные уничтожили 253 тысячи 290 оккупантов – более четверти миллиона за один год!

Этот показатель в целом кажется чем-то невозможным. Но еще больше вас может поразить тот факт, что потери России в 2023 году были почти в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. За первый год полномасштабной войны враг потерял 106 тысяч 720 военных.

Традиционно наибольшие потери российская армия несет в зимний период. Ключевой причиной этого является тот факт, что именно в этот период российские войска переходят к активным наступательным действиям, что в разы увеличивает их потери. В целом в течение 2023 года видим такую ситуацию:

январь – 21 700,

февраль – 21 470,

март – 24 100,

апрель – 16 970,

май – 17 410,

июнь – 20 500,

июль – 17 820,

август – 16 800,

сентябрь – 15 080,

октябрь – 22 920,

ноябрь – 28 550,

декабрь – 29 970.



Потери России в течение 2023 года / Инфографика 24 Канала

В августе представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказывал, что Кремль различными способами мобилизует около 20 тысяч новых военных ежемесячно. В среднем в течение одного месяца украинские военные уничтожали чуть больше врагов – по 21 тысячи 107 россиян.

Впрочем, и под эти условия Кремль, похоже, планирует адаптироваться. В начале декабря 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности оккупационной армии до 2 миллионов 209 тысяч человек. То есть численность армии в целом увеличат на 170 тысяч.

Очень символично, что это произошло 1 декабря, то есть сразу после ноября – месяца, за который Силы обороны Украины в целом уничтожили 28 тысяч 550 оккупантов. Этот показатель до декабря был рекордом за все время. К слову, такую же численность военнослужащих насчитывают армии Исландии, Люксембурга, Черногории, Эстонии, Латвии, Словении и Албании вместе взятые!

Помимо огромной общей численности российских потерь в 2023 году, эти цифры так же кажутся невероятными и в динамике. ВСУ в течение прошлого года уничтожали:

ежемесячно – 21 тысячу 107 врагов,

– 21 тысячу 107 врагов, каждый день – 693 врагов,

– 693 врагов, каждый час – 28 врагов,

– 28 врагов, на уничтожение 1 врага в среднем нужно – 2 минуты и 7 секунд.

Российские потери техники

Конечно же, огромными потерями живой силы Россия не ограничилась. К "флешмобу" присоединилась и вражеская техника. Всего в течение 2023 года Силы обороны Украины уничтожили:

танки – 2 тысячи 952 единицы (в 2022 году было 3 тысячи 31),

– 2 тысячи 952 единицы (в 2022 году было 3 тысячи 31), боевые бронированные машины – 5 тысяч 3 единицы (в 2022 году было 6 тысяч 84),

– 5 тысяч 3 единицы (в 2022 году было 6 тысяч 84), артиллерийские системы – 6 тысяч 461 единица (2 тысячи 21 – в 2022 году),

– 6 тысяч 461 единица (2 тысячи 21 – в 2022 году), реактивные системы залпового огня – 520 единиц (423 – в 2022 году).

В сравнении российских потерь техники заметны четкие тенденции. Если количество уничтоженной бронетехники в 2023 году несколько снизилось, то количество уничтоженных единиц вражеской артиллерии наоборот только растет.

Так, в течение 2023 года ВСУ уничтожили на четверть больше реактивной артиллерии, чем в 2022 году. Если же говорить о ствольной артиллерии, то показатели и вовсе выросли более чем втрое!

Общие тенденции показывают, что в 2023 году война становится все более дальнобойной. В этом контексте оба участника войны активно наращивают беспилотные летательные комплексы, а Украина даже начала масштабно изготавливать и применять собственную 155-миллиметровую САУ "Богдана".

В течение 2023 года украинские военные чуть ли не ежемесячно устанавливали все новые и новые рекорды по количеству уничтоженных российских артиллерийских систем. Так, за весь 2022 год рекордным был октябрь, когда украинские военные уничтожили 333 вражеские системы, а уже в мае 2023 года рекорд побили чуть ли не вдвое – 553 уничтоженные вражеские артсистемы.

В течение лета украинские воины ежемесячно уничтожали более 600 вражеских артиллерийских систем. Но рекордным является сентябрь 2023 года – всего за месяц Силы обороны уничтожили 947 российских систем.



Российские потери в течение 2023 года / Инфографика 24 Канала

Год боев за Бахмут

Пожалуй, события, которые имели наибольшее влияние на фронт российско-украинской войны в 2023 году, разворачивались в Бахмуте и его окрестностях. Здесь активные наступательные действия хотя бы одной из сторон не останавливались практически в течение всего года.

Еще в конце 2022 года Россия определила Бахмут как ключевое направление своего наступления на зимнюю кампанию. Это наступление продолжалось вплоть до весны. За это время российские войска смогли захватить сам город, а также его южный (до Курдюмовки и Озаряновки) и северный (Соледарский выступ) фланги.

Уже в мае Бахмутское направление было определено Генеральным штабом как одно из трех ключевых для наступления украинских войск. Расчет был вполне понятным: позиции врага были абсолютно новыми и он не успел должным образом обустроить оборону.

В сентябре Силы обороны Украины смогли освободить Клещеевку и Андреевку. К сожалению, затяжные и тяжелые штурмы привели к серьезному истощению украинских войск, чем воспользовался враг и в конце 2023 года пошел в контрнаступление – в этих селах, а также на северном фланге Бахмута.

Последствия года боев за Бахмут: смотрите карту

Летнее наступление ВСУ на Юге

Ключевым направлением украинского удара в 2023 году был Юг. Здесь украинские военные пробовали пробить оборону врага на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Цель понятна – разорвать сухопутное сообщение россиян с оккупированным Крымом.

Наступление началось в начале июня. На Мелитопольском направлении украинские войска ударили в направлении Работиного с целью в первую очередь выйти на Токмак. К сожалению, враг смог выстроить здесь прочную линию обороны и заминировать все подступы. Поэтому наступательная операция завершилась формированием Работинского выступления. К концу 2023 года россияне пытались выбить отсюда украинские войска.

ВСУ освободили Работино в 2023 году: смотрите карту

Несколько успешнее был удар на Бердянском направлении в районе Ремовского выступа. Силы обороны Украины довольно быстро смогли его "срезать". Впрочем, в дальнейшем наступление так же затормозилось из-за плотных оборонительных позиций россиян и заминирования территории.

Последними освобожденными населенными пунктами летом здесь стали Старомайорское и Урожайное. На пути к селу Завитне Бажання стали истощение украинских сил и река Мокрые Ялы. Хотя часть аналитиков утверждали, что именно за этим селом рассчитана основная линия обороны врага, за которой может начаться настоящий прорыв Сил обороны.

В конце 2023 года россияне так же стремились вернуть себе утраченные здесь позиции. Для этого враг атакует Старомайорское с запада.

Наступление ВСУ на границе Донетчины и Запорожья: смотрите карту

Тяжелые бои за Марьинку

Марьинка Донецкой области справедливо может претендовать на звание самого многострадального города российско-украинской войны. Первые бои здесь шли еще в 2014 году, а до 2016 российские войска время от времени прибегали к попыткам захватить части города.

После начала полномасштабного вторжения россияне прибегли к новым попыткам оккупировать Марьинку, но наткнулись на сопротивление украинских войск. Бои в городе шли до самого конца 2023 года.

Марьинка является достойным примером несокрушимости украинцев, которые почти 10 лет удерживали нашествие врага. В конце 2023 года россияне смогли захватить одни лишь руины, которые остались от бывшего города. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские силы заняли позиции в окрестностях города.

Последствия боев за Марьинку: смотрите карту

Наступление россиян на Авдеевку

Судьба Марьинки могла бы постичь и Авдеевку. Впрочем, учитывая географию и выстроенную мощную линию обороны украинских войск за пределами города, россиянам сделать этого не удалось.

После провальных попыток штурмовать Авдеевку в лоб еще в 2022 году российские войска начали формировать плацдармы для наступления на южных и северных окраинах Авдеевки. Время от времени наступательные действия возобновлялись, а после истощения оккупационных войск снова угасали.

Кульминация боев за Авдеевку началась в последнем квартале 2023 года. Именно на захват Авдеевки россияне бросили основные свои усилия осенью. Но несмотря на все планы врага, по состоянию на конец 2023 года несокрушимые украинские военные продолжают мужественно защищать город от российских оккупантов. К сожалению, делать это с каждым днем становится все сложнее и сложнее.

Россияне давят на Авдеевку: смотрите карту

Наступление на Купянск

Еще одной ключевой целью для врага является Купянск. Стратегический замысел врага здесь очевиден – россияне стремятся разделить линию фронта по реке Оскол и во второй раз оккупировать Купянск-Узловой. Последний до Слобожанского контрнаступления в сентябре 2022 года имел стратегическое значение для обеспечения российских оккупационных войск.

Впрочем, в течение 2023 года успехи у врага здесь были совсем незначительны – россияне смогли ликвидировать совсем минимальный плацдарм украинских войск на левом берегу Оскола западнее Николаевки и Лимана Второго.

По состоянию на конец года враг пытается вести штурмовые действия из Лимана Первого в сторону Синьковки, а также из Орлянки в сторону Степовой Новоселовки. Планы по оккупации Купянска пока выглядят не совсем реалистично.

Наступление россиян на Купянск: смотрите карту

Итоги 2023 года на фронте

Несмотря на огромные потери россиян, 2023 год был чрезвычайно изнурительным для украинских военных. Справедливо все громче звучат вопросы о демобилизации или хотя бы ротации тех, кто более года участвует в боевых действиях.

Силы обороны Украины так же понесли серьезные потери в прошлом году. Их даже близко невозможно сравнить с потерями россиян, но гибель каждого украинского воина – это огромная трагедия для украинских семей и для всей Украины.

2023 год показал, что Россия готова закрывать глаза на огромные потери, которые составляют четверть миллиона за один только год! Врага ничего не остановит в его намерениях захватить Украину, а прошлый год должен был окончательно развеять иллюзию быстрой и легкой победы для нашего государства.

Победа возможна только при условии полной консолидации всего украинского общества и непрерывной работы, чтобы приблизить эту победу. Буквально каждый день стоит помнить о войне и о том, какую жертву платят украинцы за свою Независимость.



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