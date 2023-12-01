Согласно указу Владимира Путина, численность вооруженных сил России составит 2 209 130 бойцов. В частности, речь идет о 1 320 000 военнослужащих, что на 170 тысяч больше, чем было раньше.

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Уверяют, что мобилизация не планируется

Интересно, что в российском минобороны уже сделали циничное заявление. Мол, в стране не планируется проводить мобилизацию с учетом указа, подписанного российским президентом.

Обещают, что наращивать численность армии России будут поэтапно. Будут это делать благодаря жителям страны, которые будут проявлять желание проходить военную службу в контрактной форме.

Во всем винят войну в Украине и НАТО

Минобороны России также придумало причину увеличения численности войска. Мол, это сделали из-за "роста угроз" для России, связанных с войной против Украины и "расширением НАТО".

Заметим, что численность российской армии Путин в последний раз увеличивал в августе 2022 года. Тогда решение предполагало, что она увеличилась на 137 тысяч солдат. В результате всего в стране-агрессоре было 1 миллион 150 военнослужащих.

Обратим внимание на данные украинской разведки, озвученные в октябре 2023 года. Согласно им, темпы мобилизации оккупантов составляет свыше 20 тысяч бойцов в месяц. Набирают солдат, мотивируя их деньгами или угрозами введения санкций.

Потери врага растут