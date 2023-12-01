Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы очистили родную землю от еще 1 280 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц российской техники, пишет 24 Канал.
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Потери России на 1 декабря
Так, за сутки наши защитники ликвидировали 1280 российских военных. В общей сложности от 24 февраля 2022 года Россия потеряла по меньшей мере 330 040 своих военных. Это, безусловно, наибольшие потери страны, чем в любой ее войне.
Оккупанты потеряли много техники
Кроме живой силы враг непрерывно теряет технику на фронте. По состоянию на утро 1 декабря защитниками Украины уничтожено:
- танков – 5 564,
- боевых бронированных машин – 10 372,
- артиллерийских систем – 7931,
- РСЗО – 912,
- средств ПВО – 602,
- самолетов – 323,
- вертолетов – 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 976,
- крылатых ракет – 1 567,
- кораблей и катеров – 22,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 399,
- специальной техники – 1 137,
Потери России в войне 1 декабря / инфографика Генштаб ВСУ
За минувшие сутки наши защитники превратили в лом 13 вражеских танков, 32 боевых бронированных машины, 22 артиллерийских системы, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 22 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 23 единицы спецтехники.