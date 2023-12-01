Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы очистили родную землю от еще 1 280 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц российской техники, пишет 24 Канал.

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Потери России на 1 декабря

Так, за сутки наши защитники ликвидировали 1280 российских военных. В общей сложности от 24 февраля 2022 года Россия потеряла по меньшей мере 330 040 своих военных. Это, безусловно, наибольшие потери страны, чем в любой ее войне.

Оккупанты потеряли много техники

Кроме живой силы враг непрерывно теряет технику на фронте. По состоянию на утро 1 декабря защитниками Украины уничтожено:

танков – 5 564,

боевых бронированных машин – 10 372,

артиллерийских систем – 7931,

РСЗО – 912,

средств ПВО – 602,

самолетов – 323,

вертолетов – 324,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 976,

крылатых ракет – 1 567,

кораблей и катеров – 22,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 10 399,

специальной техники – 1 137,



Потери России в войне 1 декабря / инфографика Генштаб ВСУ

За минувшие сутки наши защитники превратили в лом 13 вражеских танков, 32 боевых бронированных машины, 22 артиллерийских системы, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 22 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 23 единицы спецтехники.