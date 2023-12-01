Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили рідну землю від ще 1 280 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць російської техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на 1 грудня

Так, за добу наші захисники ліквідували аж 1 280 російських військових. Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила щонайменше 330 040 своїх військових. Це, безумовно, найвищі втрати країни, ніж у будь-якій її війні.

Окупанти втратили багато техніки

Окрім живої сили, ворог безперервно втрачає техніку на фронті. Станом на ранок 1 грудня захисниками України знищено зокрема:

танків – 5 564,

бойових броньованих машин – 10 372,

артилерійських систем – 7931,

РСЗВ – 912,

засобів ППО – 602,

літаків – 323,

гелікоптерів – 324,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 976,

крилатих ракет – 1 567,

кораблів та катерів – 22,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399,

спеціальної техніки – 1 137,



Втрати Росії у війні 1 грудня / інфографіка Генштаб ЗСУ

За минулу добу наші захисники перетворили на брухт 13 ворожих танків, 32 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 23 одиниць спецтехніки.