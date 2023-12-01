Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили рідну землю від ще 1 280 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць російської техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на 1 грудня

Так, за добу наші захисники ліквідували аж 1 280 російських військових. Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила щонайменше 330 040 своїх військових. Це, безумовно, найвищі втрати країни, ніж у будь-якій її війні.

Окупанти втратили багато техніки

Окрім живої сили, ворог безперервно втрачає техніку на фронті. Станом на ранок 1 грудня захисниками України знищено зокрема:

  • танків – 5 564,
  • бойових броньованих машин – 10 372,
  • артилерійських систем – 7931,
  • РСЗВ – 912,
  • засобів ППО – 602,
  • літаків – 323,
  • гелікоптерів – 324,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 976,
  • крилатих ракет – 1 567,
  • кораблів та катерів – 22,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399,
  • спеціальної техніки – 1 137,

Втрати ворога 1 грудня
Втрати Росії у війні 1 грудня / інфографіка Генштаб ЗСУ

За минулу добу наші захисники перетворили на брухт 13 ворожих танків, 32 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 23 одиниць спецтехніки.