В настоящее время ССО работают на самых сложных участках фронта. Одним из них является именно Авдеевское направление.

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Успехи на Авдеевском направлении

Там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения,
– говорится в сообщении.

По словам пресс-службы ССО, снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

  • В зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" отразили 23 атаки российских захватчиков, как отметили в Генштабе ВСУ. Россияне продолжают свои попытки оцепить город.
  • Наступление россиян идет почти по всему периметру обороны Авдеевского гарнизона. В районе Авдеевки преимущественно проходят ближние бои на дальности 2 – 3 километра.
  • В последние недели оккупанты активизировались в промышленной зоне с целью захватить Авдеевский коксохимический завод. Россияне используют авиацию и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уничтожать украинские беспилотники. Впрочем, сейчас предприятие контролирует командование Вооруженных сил Украины.
  • Украинские военные противостоят вражеским атакам на Авдеевском направлении. Из-за боев на территории завода вероятной может быть угроза техногенной катастрофы в регионе.