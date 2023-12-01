В настоящее время ССО работают на самых сложных участках фронта. Одним из них является именно Авдеевское направление.

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Успехи на Авдеевском направлении

Там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения,

– говорится в сообщении.

По словам пресс-службы ССО, снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

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