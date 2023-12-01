Наразі ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Однією з них є саме Авдіївський напрямок.

Дивіться також Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту

Успіхи на Авдіївському напрямку

Там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення,

– йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби ССО, снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини