Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Він закликав довіряти виключно інформації Генштабу ЗСУ.

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"Ситуація абсолютно точно контрольова Збройними силами України", – коротко та чітко відповів Цеховський щодо ситуації в Авдіївці.

Він наголосив, що контролює наразі Авдіївський коксохім командування Збройних сил України.

Ворог продовжує штурми

За словами офіцера, тактика ворога не змінилась, "м'ясні штурми" продовжуються, ворог атакує "точково".

"Росіяни почали працювати по центру, обстрілюють з Донецька. Але Сили Оборони й безпосередньо підрозділ нашої бригади чітко тримаємо свої позиції, готові до будь-якого розвитку подій", – розказав він.

За словами Цехоцького, росіяни застосовують авіацію та засоби радіоелектронної боротьби, щоб знищувати українські безпілотники, "мавіки" тощо.

"Ворог постійно активно робить спроби виконати ті завдання, які ставить їхнє політичне керівництво", — зауважив військовий. Він також додав, що погодні умови вплинули на темпи наступу, але не суттєво.

Що відбувається поблизу Авдіївки