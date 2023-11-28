Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он призвал доверять исключительно информацию Генштаба ВСУ.

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"Ситуация абсолютно точно контролируемая Вооруженными силами Украины", – коротко и четко ответил Цеховский по поводу ситуации в Авдеевке.

Он подчеркнул, что контролирует Авдеевский коксохим командование Вооруженных сил Украины.

Враг продолжает штурмы

По словам офицера, тактика врага не изменилась, "мясные штурмы" продолжаются, враг атакует "точечно".

"Россияне начали работать по центру, обстреливают из Донецка. Но Силы Обороны и непосредственно подразделение нашей бригады четко держим свои позиции, готовые к любому развитию событий", – рассказал он.

По словам Цехоцкого, россияне применяют авиацию и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уничтожать украинские беспилотники, "мавики".

"Враг постоянно активно предпринимает попытки выполнить те задачи, которые ставит их политическое руководство", - отметил военный. Он также добавил, что погодные условия оказали влияние на темпы наступления, но не существенно.

Что происходит вблизи Авдеевки