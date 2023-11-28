Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 28 ноября. Как изменилась ситуация на поле боя, анализирует 24 Канал, опираясь на эти данные, а также обзор аналитиков Института изучения войны (ISW) и онлайн-карту DeepState.
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Удары врага
По данным Генштаба, в течение суток российские войска нанесли 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Авиационным ударам подверглись:
- Степная-Новоселовка Харьковской области;
- Новомихайловка, Константиновка, Новоукраинка Донецкой области.
Под артиллерийским огнем было более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Штурмы Авдеевки
В ISW отметили, что несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.
Аналитики цитируют спикера Таврической группировки войск Александра Штупуна, который сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) из-за погодных условий уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников – в шесть раз, но отметил, что продолжают интенсивно применять авиацию на Авдеевском направлении. Продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода и промышленной зоны.
Ситуация поблизости Авдеевки: карта
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Наступление ВСУ
Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят войску врага потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Продвигаются ВСУ и на Мелитопольском направлении, тоже нанося оккупантам урон, истощают россиян вдоль всей линии фронта.
Аналитики ISW отметили, что 27 ноября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показали, что ВСУ незначительно продвинулись к югу от Работино.
Ситуация возле Работино: карта
Также отмечают, что российские военкоры утверждали, что украинские силы воспользовались плохими погодными условиями для ротации личного состава и укрепления оборонных позиций на левом берегу Херсонской области.