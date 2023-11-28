Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 28 ноября. Как изменилась ситуация на поле боя, анализирует 24 Канал, опираясь на эти данные, а также обзор аналитиков Института изучения войны (ISW) и онлайн-карту DeepState.

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Удары врага

По данным Генштаба, в течение суток российские войска нанесли 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись:

Степная-Новоселовка Харьковской области;

Новомихайловка, Константиновка, Новоукраинка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Штурмы Авдеевки

В ISW отметили, что несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Аналитики цитируют спикера Таврической группировки войск Александра Штупуна, который сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) из-за погодных условий уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников – в шесть раз, но отметил, что продолжают интенсивно применять авиацию на Авдеевском направлении. Продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода и промышленной зоны.

Ситуация поблизости Авдеевки: карта

Эксперты считают, что зима заставит обе стороны больше полагаться на наземные атаки пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.

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Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят войску врага потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Продвигаются ВСУ и на Мелитопольском направлении, тоже нанося оккупантам урон, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

Аналитики ISW отметили, что 27 ноября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показали, что ВСУ незначительно продвинулись к югу от Работино.

Ситуация возле Работино: карта

Также отмечают, что российские военкоры утверждали, что украинские силы воспользовались плохими погодными условиями для ротации личного состава и укрепления оборонных позиций на левом берегу Херсонской области.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не дать перебросить украинские войска на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

На Лиманском направлении враг пытался штурмовать в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Украинские защитники отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 28 атак врага вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам урон. Безуспешными были наступательные действия россиян восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силы обороны отразили 23 атаки.

На Марьинском направлении российские военные при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино и Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам россиян.