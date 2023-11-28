С начала полномасштабного вторжения враги потеряли 326 440 военных. Однако потери россиян могут быть значительно больше, ведь подсчитать их точно из-за интенсивных боевых действий трудно.
Смотрите также Украина побеждает в войне: военный эксперт назвал факторы, указывающие на это
Какие потери оккупантов в технике
- танков – 5523 (+3);
- боевых бронированных машин – 10 285 (+3);
- артиллерийских систем – 7876 (+1);
- РСЗО – 907 (+0);
- средства ПВО – 597 (+0);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+0);
- крылатые ракеты – 1565 (+0);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 302 (+3);
- специальная техника – 1113(+0).
Потери врага 28 ноября 2023 года
Последние заявления о войне в Украине
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военные достижения можно измерить не только в квадратных метрах, но и в нанесенных потерях противнику. Несмотря на отсутствие существенных изменений на линии фронта, в НАТО поражены успехами украинских военных.
- Йенс Столтенберг заверил, что украинцы смогли нанести российским оккупантам большие потери, как в живой силе, так и в снижении боеспособности. Так что это значительные достижения.
- Кстати, британская разведка объяснила, что Россия в ноябре 2023 года потеряла рекордное количество военных. В частности, говорится об ориентировочно 931 оккупанте в сутки. Это самые большие потери врага за все время полномасштабной войны России в Украине. Ведь даже в марте 2023 года во время боев на Бахмуте оккупанты теряли ориентировочно по 776 солдат в день.