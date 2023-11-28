С начала полномасштабного вторжения враги потеряли 326 440 военных. Однако потери россиян могут быть значительно больше, ведь подсчитать их точно из-за интенсивных боевых действий трудно.

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Какие потери оккупантов в технике

танков – 5523 (+3);

боевых бронированных машин – 10 285 (+3);

артиллерийских систем – 7876 (+1);

РСЗО – 907 (+0);

средства ПВО – 597 (+0);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+0);

крылатые ракеты – 1565 (+0);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 302 (+3);

специальная техника – 1113(+0).



Потери врага 28 ноября 2023 года

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