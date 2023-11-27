Причиной невероятного количества ликвидированных Вооруженными Силами оккупантов является битва за Авдеевку. Стоит отметить, что россияне до сих пор не покидают попыток окружить город.

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Рекордные потери оккупантов

Разведка Британии, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии, подсчитала, что в среднем оккупанты за ноябрь теряли по 931 единицы личного состава в день. Ранее самым "смертоносным" для захватчиков был март 2023 года – когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 оккупантов в день.

Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе,

– сообщила разведка Британии.

Там отметили, что структура не может проверить методологию, согласно которой велись подсчеты. Однако, учитывая общее количество убитых и раненых, информация правдоподобна.

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