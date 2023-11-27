Боевые действия продолжаются по всей линии фронта / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники стойко держат оборону по всей линии фронта, параллельно контратакуя и закрепляясь на позициях. Самая тяжелая ситуация уже классически вокруг Бахмута, Авдеевки и на левом берегу Херсонской области.
Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. В общей сложности россияне нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.
Бахмут – до сих пор одна из самых напряженных точек: смотрите на карте
Ситуация вокруг Авдеевки остается сложной: смотрите на карте
Наступление ВСУ на Юге
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
Обстановка на Севере
Потери врага на 27 ноября
Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 750 оккупантов. Таким образом, общее число потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 325 580 единиц личного состава.
Кроме этого, за сутки украинцы уничтожили 7 танков, 3 боевых бронированных машин, 1 артсистему, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.