Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. В общей сложности россияне нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.

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Ситуация на восточных рубежах

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами Обороны отражены 7 атак.



На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.



На Бахмутском направлении россияне неудачно пытались прорвать украинскую оборону возле Богдановки, Клищиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области. ВСУ отразили 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмут – до сих пор одна из самых напряженных точек: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

Ситуация вокруг Авдеевки остается сложной: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отразили 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Наступление ВСУ на Юге



На Запорожском направлении оккупанты вели неудачные попытки штурмовых действий западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте



В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.



В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы Обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Потери врага на 27 ноября

Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 750 оккупантов. Таким образом, общее число потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 325 580 единиц личного состава.

Кроме этого, за сутки украинцы уничтожили 7 танков, 3 боевых бронированных машин, 1 артсистему, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.