Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. В общей сложности россияне нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.

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Ситуация на восточных рубежах

Бахмут – до сих пор одна из самых напряженных точек: смотрите на карте

Ситуация вокруг Авдеевки остается сложной: смотрите на карте

Наступление ВСУ на Юге

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери врага на 27 ноября

Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 750 оккупантов. Таким образом, общее число потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 325 580 единиц личного состава.

Кроме этого, за сутки украинцы уничтожили 7 танков, 3 боевых бронированных машин, 1 артсистему, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.