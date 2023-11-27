Бойові дії тривають по всій лінії фронту / Колаж 24 Каналу
Українські захисники стійко тримають оборону по всій лінії фронту, паралельно контратакуючи та закріплюючись на позиціях. Найважча ситуація, вже класично, довкола Бахмута, Авдіївки та на лівому березі Херсонської області.
Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом росіяни завдали 1 ракетного та 34 авіаційних ударів, також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.
Бахмут – досі одна з найнапруженіших точок: дивіться на карті
Ситуація навколо Авдіївки лишається складною: дивіться на карті
Наступ ЗСУ на Півдні
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті
Обстановка на Півночі
Втрати ворога на 27 листопада
Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 750 окупантів. Таким чином загальне число втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 325 580 одиниць особового складу.
Окрім цього, за добу українці знищили 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 1 артсистему, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.