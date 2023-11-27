Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом росіяни завдали 1 ракетного та 34 авіаційних ударів, також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.

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Ситуація на східних рубежах

Бахмут – досі одна з найнапруженіших точок: дивіться на карті

Ситуація навколо Авдіївки лишається складною: дивіться на карті

Наступ ЗСУ на Півдні

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

Втрати ворога на 27 листопада

Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 750 окупантів. Таким чином загальне число втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 325 580 одиниць особового складу.

Окрім цього, за добу українці знищили 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 1 артсистему, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.