Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 580 особового складу. Варто наголосити, що ці дані є приблизними, адже в умовах повномасштабного вторгнення дуже складно підрахувати точну кількість втрат противника.

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Актуальна статистика втрат

Росія не відмовилася від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує кровопролитну війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

особового складу – близько 325 580 (+750) осіб;

танків – 5 520 (+7);

бойових броньованих машин – 10 282 (+3);

артилерійських систем – 7 875 (+1);

РСЗВ – 907 (+0);

засоби ППО – 597 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+4);

крилаті ракети – 1 565 (+0)

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11);

спеціальна техніка – 1 113 (+0).



Втрати ворога станом на 27 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті