Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 580 особового складу. Варто наголосити, що ці дані є приблизними, адже в умовах повномасштабного вторгнення дуже складно підрахувати точну кількість втрат противника.
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Актуальна статистика втрат
Росія не відмовилася від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує кровопролитну війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 325 580 (+750) осіб;
- танків – 5 520 (+7);
- бойових броньованих машин – 10 282 (+3);
- артилерійських систем – 7 875 (+1);
- РСЗВ – 907 (+0);
- засоби ППО – 597 (+0);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+4);
- крилаті ракети – 1 565 (+0)
- кораблі /катери – 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11);
- спеціальна техніка – 1 113 (+0).
Втрати ворога станом на 27 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- На фронті тривають запеклі бої. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, але успіху не мав.
- Крім того, росіяни намагалися штурмувати й поблизу Вербового у Запорізькій області. Проте всі їхні спроби були відбиті українськими захисниками.
- Запеклі бої тривають біля Авдіївки. Там протягом доби відбили 30 російських атак. Як уточнили в Генштабі ЗСУ, ворог намагався атакувати східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.
- Разом з тим, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.