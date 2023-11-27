Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 580 особового складу. Варто наголосити, що ці дані є приблизними, адже в умовах повномасштабного вторгнення дуже складно підрахувати точну кількість втрат противника.

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Актуальна статистика втрат

Росія не відмовилася від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує кровопролитну війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 325 580 (+750) осіб;
  • танків – 5 520 (+7);
  • бойових броньованих машин – 10 282 (+3);
  • артилерійських систем – 7 875 (+1);
  • РСЗВ – 907 (+0);
  • засоби ППО – 597 (+0);
  • літаків – 323 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+4);
  • крилаті ракети – 1 565 (+0)
  • кораблі /катери – 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11);
  • спеціальна техніка – 1 113 (+0).


Втрати ворога станом на 27 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

  • На фронті тривають запеклі бої. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, але успіху не мав.
  • Крім того, росіяни намагалися штурмувати й поблизу Вербового у Запорізькій області. Проте всі їхні спроби були відбиті українськими захисниками.
  • Запеклі бої тривають біля Авдіївки. Там протягом доби відбили 30 російських атак. Як уточнили в Генштабі ЗСУ, ворог намагався атакувати східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.
  • Разом з тим, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.