С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 325 580 личного состава. Следует отметить, что эти данные являются приблизительными, ведь в условиях полномасштабного вторжения очень сложно подсчитать точное количество потерь противника.

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Актуальная статистика потерь

Россия не отказалась от захватнических планов в отношении украинских территорий и продолжает кровопролитную войну. Так, с 24 февраля 2022 года потери врага достигают:

личного состава – около 325 580 (+750) человек;

танков – 5 520 (+7);

боевых бронированных машин – 10 282 (+3);

артиллерийских систем – 7 875 (+1);

РСЗО – 907 (+0);

средств ПВО – 597 (+0);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 905 (+4);

крылатых ракет – 1 565 (+0);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 299 (+11);

специальной техники – 1 113 (+0).



Потери врага по состоянию на 27 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте