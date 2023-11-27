С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 325 580 личного состава. Следует отметить, что эти данные являются приблизительными, ведь в условиях полномасштабного вторжения очень сложно подсчитать точное количество потерь противника.
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Актуальная статистика потерь
Россия не отказалась от захватнических планов в отношении украинских территорий и продолжает кровопролитную войну. Так, с 24 февраля 2022 года потери врага достигают:
- личного состава – около 325 580 (+750) человек;
- танков – 5 520 (+7);
- боевых бронированных машин – 10 282 (+3);
- артиллерийских систем – 7 875 (+1);
- РСЗО – 907 (+0);
- средств ПВО – 597 (+0);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 905 (+4);
- крылатых ракет – 1 565 (+0);
- кораблей /катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 299 (+11);
- специальной техники – 1 113 (+0).
Потери врага по состоянию на 27 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- На фронте продолжаются ожесточенные бои. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение суток произошло 63 боевых столкновения. Враг пытался штурмовать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, но успеха не достиг.
- Кроме того, россияне пытались штурмовать и вблизи Вербового в Запорожской области. Однако все их попытки были отбиты украинскими защитниками.
- Ожесточенные бои продолжаются возле Авдеевки. Там за сутки отбили 30 российских атак. Как уточнили в Генштабе ВСУ, враг пытался атаковать восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.
- Вместе с тем, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.